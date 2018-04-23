Ереван, 23 апреля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. «Законодательство Армении детально регулирует вопрос вовлечения вооруженных сил подобных ситуациях. Это возможно только в случае режима чрезвычайного положения и только для осуществления определенных функций, не для применения физической силы, а для сохранения режима ЧП», — заявил министр обороны Виген Саркисян, отвечая на вопросы журналистов.

Aysor.am Виген Саркисян

При этом министр выразил надежду, что необходимость в этой мере не будет. «Законы создаются именно для таких случаев, и надеюсь, что еще многие годы это не пригодится нашей стране», — отметил Саркисян. Он выразил мнение, что полиция принимает меры и действует по принципу, принятых в самых цивилизованных и демократических странах.

Согласно законодательству, чрезвычайное положение в Армении может ввести своим указом президент страны. При этом он должен проконсультироваться с главами парламента и правительства. Режим ЧП вступает в силу с момента обнародования.

С утра 23 апреля Ереван снова погрузился в хаос, десятки тысяч митингующих проводят различные мирные акции по блокированию городских коммуникаций.