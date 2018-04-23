Самара, 23 апреля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Самарской области задержаны трое подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. Задержание проходило сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии, сообщает пресс-служба МВД России по Самарской области. Еще двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых — женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции», — сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.