Рига, 23 апреля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Ограничительные меры США против Российской Федерации вызвали отток финансовых средств из Латвии. Об этом, как передает агентство Bloomberg, сообщил глава Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

По его словам, банки Латвии были вынуждены прекратить сотрудничество с российскими бизнесменами, попавшими в «санкционные списки».

«Из числа упомянутых в (санкционном) списке было несколько», — сообщил Путниньш.

Отметим, что чиновник не назвал конкретных фамилий бизнесменов из РФ, с которыми пришлось прекратить сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2018 года минфин США ввел новые санкции в отношении ряда российских предпринимателей и компаний. В список вошли такие крупные бизнесмены, как Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг.

Среди компаний, оказавшихся в чёрном списке, — агрохолдинг «Кубань», компания «Базовый элемент», B-Finance Ltd, Группа компаний EN+, Группа компаний ГАЗ, «ЕвроСибЭнерго», «Русские машины», «Русал».

Россия готовится ответить на введенные США ограничения. Соответствующий законопроект в первом чтении Госдума РФ планируется рассмотреть 15 мая.

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