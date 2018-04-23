Лондон, 24 апреля, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Рыночный или командно-административный способы развития отрасли экономики — что эффективнее? Многие сегодня скажут, что результат такого сравнения очевиден. «Рынок всегда эффективнее планирования», так ли верно это утверждение, если взять его применительно к атомной энергетике? На примере английского мирного атома данную проблему рассматривает обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Gov.uk Герцог Йоркский и Генеральный директор UKAEA Ян Чэпмен в научном центре Culham в окрестностях Абингдона, Великобритания

С самого начала, после выхода из стадии чисто научной на промышленные просторы, английский атомный проект был структурой в рамках одного из министерств. Первой задачей созданной структуры — Управления по атомной энергии, UKAEA — стало увеличение КПД реактора, созданного английскими учеными. Хорошо приспособленный под научные и военные задачи, английский реактор давал слишком дорогую электроэнергию, не обеспечивая существенного выигрыша по сравнению с обычной угольной теплоэлектростанцией. К 80-м годам ХХ века удалось повысить полезную отдачу реактора, уменьшить его габариты и начать строить АЭС, обеспечивающие текущие потребности энергетики.

Но возможности модели реактора, разработанного еще в 50-е годы, к тому моменту оказались исчерпаны. К тому же подоспел новый подход к экономике, диктовавший безудержную либерализацию — все, что можно и что нельзя, из рук государства передавалось частным фирмам. Такой сложный проект, как разработка и введение в строй модели реактора, частнику оказался не под силу. Реакторостроение в Англии стало затихать.

С какими же результатами английские атомщики подошли к сегодняшнему дню, читайте в статье: Атомная Англия: к чему привело развитие по законам рынка

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