Тбилиси, 24 апреля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Цены в Грузии растут, зарплаты и пособия остаются прежними, но правительство заявляет о высоком экономическом росте. Более того, в победных реляциях рост грузинской экономики опережает даже самые смелые прогнозы. О виртуальной реальности, создаваемой властями страны, пишет автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По словам премьер-министра Георгия Квирикашвили, экономические показатели Грузии говорят об «очень серьезном оздоровлении»:

«Прошлый год мы закрыли с 5%-ным ростом, в начале 2018 года, по итогам двух месяцев, прирост составлял 4,9%, а в феврале динамика роста была еще лучше, чем в январе, и достигла 5,5%. В частном секторе оборот вырос на 19% и было создано до 40 000 новых рабочих мест», — сообщил Квирикашвили.

Он также отметил рекордный рост иностранных инвестиций ($862 млн) и высокие реинвестиции ($712 млн). Из показателей премьер сделал вывод, что взятый правительством курс правильный и направлен на то, чтобы эти блага и экономический рост отразились на каждой семье», реформы надо продолжать, чтобы все слои населения на себе ощутили имеющийся экономический рост.

Пока что они это не чувствуют. Приводимые высокие показатели тем не менее оказываются неубедительны для простых граждан, потому что никак не сказываются на их доходах, зарплатах, пенсиях, ценах на основные товары и услуги, тарифах ЖКХ и пр. Бросается в глаза, что, в отличие от правительства Саакашвили, которого ругали за манипуляции цифрами, правительство нынешнее даже не пытается создать видимость успеха.

Так когда граждане ощутят на себе все те достижения, которыми так гордятся власти?

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