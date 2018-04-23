Чебоксары, 23 апреля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Чувашии число преступлений против детей возросло, более всего — на 934% — за неуплату алиментов. Число преступлений, совершённых несовершеннолетними, снизилось, но при этом подростки стали значительно чаще торговать наркотиками. Суды стали реже выносить реальные наказания, чаще вынося условные сроки и штрафы. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии Елены Сапаркиной, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Трудные подростки

Преступления в отношении детей

Согласно представленным данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом число преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, возросло с 588 до 968 (рост на 64,6%).

«В том числе: против семьи и несовершеннолетних — на 654,8% (с 93 до 702), в основном за счет роста преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей» (с 64 до 662, +934,4%)», — говорится, в частности, в отчёте.

В то же время на 26% уменьшилось число особо тяжких преступлений в отношении детей (с 77 до 57), на 23,7% — количество тяжких преступлений (с 59 до 45), против половой неприкосновенности — на 4,7% (с 90 до 86).

Преступность среди несовершеннолетних

По итогам 2017 года к уровню 2016 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 22%, с 464 до 362. В структуре подростковой преступности преобладают кражи (172 преступления), грабежи (45) и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (55). Что касается наркопреступлений, то их число выросло на 205% — с 18 в 2016 году до 55 по итогам 2017 года, фигурантами дел стали 14 несовершеннолетних в возрасте 16—17 лет.

«Все преступления, совершенные несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, связаны с приобретением, хранением и сбытом наркотических средств. Распространение наркопреступлений среди несовершеннолетних в основном связано с доступностью синтетических наркотических средств, приобретаемых посредством сети интернет», — отмечается в докладе.

Напомним, в прошлом году Чувашия была первой в стране по росту выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Выявлено 1146 преступлений, что на 73,9% выше уровня 2016 года. Говоря о росте наркопреступлений, глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин пояснил, что после объединения с Госнаркоконтролем «мы более целенаправленно стали работать». Всплеск наркопреступлений в Чувашии, в том числе совершаемых несовершеннолетними, ранее обсуждался в правительстве.

«Школьники занимались продажей синтетических средств, наркотических средств, в школу не ходили. В месяц доходы имели очень хорошие, радовались, гордились перед своими друзьями, какие они «бабки» зарабатывают, между нами говоря. От 100 до 300 тыс. Со школы учителя своевременно не сообщали родителям, родители — на работе», — отмечал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

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Особую обеспокоенность вызывают самовольные уходы несовершеннолетних. Всего в 2017 году в органы МВД по Чувашии поступило 140 (в 2016 году — 146) заявлений о розыске 148 несовершеннолетних (в 2016 году — 152), из них ушли из дома — 95 (в 2016 году — 113), из государственных учреждений — 53 (в 2016 году — 39). Из них 39 подростков сбегали из дома несколько раз, 43 — из госучреждений. К примеру, один из воспитанников шемурлинского детдома в 2017 году пять раз находился в розыске, воспитанница порецкого детдома сбегала трижды и «продолжительное время её не могли найти, она скрывалась в других регионах».

«Несовершеннолетние, допускающие самовольные уходы, в большинстве случаев воспитываются в неполных семьях либо проживают с опекунами, попечителями, с сожителями одного из родителей (незарегистрированные браки).

Анализ показывает, что основными причинами самовольных уходов являются: ранняя педагогическая запущенность, устойчивое асоциальное поведение, склонность подростков к бродяжничеству, нежелание подчиняться установленным нормам и правилам внутреннего распорядка государственных учреждений, неэффективный контроль со стороны администрации государственных организаций за воспитанниками в период их нахождения по месту учебы, конфликтные взаимоотношения с родителями, нежелание подчиняться требованиям опекунов, попечителей в замещаемых семьях», — делает вывод детский омбудсмен Чувашии.

Судебная практика

В прошлом году число дел о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, сократилось на 1,6% и составило 259. В общей структуре всех рассмотренных в судах дел это составило 3,8% (в 2016 году — 3,7%), оправдательных приговоров не было (в 2016 году оправдан один несовершеннолетний).

Согласно представленным данным, осужден 241 несовершеннолетний (в 2016 году — 256). В частности, 81 человек получил условный срок (в 2016 году — 64), что составляет 33,6% в структуре судебных решений в отношении несовершеннолетних (в 2016 году — 23,6%). Реальный срок получили 30 человек (в 2016 году — 47), доля таких приговоров снизилась с 18,4% до 12,4%. На обязательные работы отправлены 72 подростка (в 2016 году — 81), доля таких наказаний снизилась с 30,8% до 29,9%. 29 несовершеннолетних по итогам судебных разбирательств получили штрафы (в 2016 году — 25), доля таких наказаний возросла с 9,5% до 12%. Как и в 2016 году, шестеро ограничены в свободе, четверо отправлены на исправительные работы.

Освобождены от наказания 16 несовершеннолетних (в 2016 году — 25), в том числе девять — в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

65,7% осуждённых — в возрасте 16−17 лет, 34,3% — 14—15 лет. Более половины воспитывалось в семье с одним родителем. Также установлено, что почти 38% (или 88 человек) осуждённых привлекались к уголовной ответственности ранее и на момент совершения преступления имели непогашенную судимость — в 2016 году таковых было 48 человек (или 18,8%).