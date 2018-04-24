Москва, 24 апреля, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Реальное положение дел в российском образовании не может не вызвать тревогу. Тем более когда находятся обладатели властных возможностей, решающие раз и навсегда зафиксировать достигнутый результат. Как посредством новой учебной программы превратить молодежь России в скопище недоучек, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

geralt Школа

Пока что российская школа держится, ухитряясь показывать неплохие результаты на всевозможных олимпиадах, включая международные. Но что произойдет, когда в рамках предложенного «улучшения» школьной программы изучение математики будет разбито на два уровня, только «профильный» из которых предназначен для развития способности мыслить, а «базовый» способен оставить учащегося на уровне начальной школы на всю оставшуюся жизнь. Говорится о каком-то «добровольном выборе» программ, но если базовый уровень станет массовым, а скорее всего к этому и идет, то о какой-либо конкурентоспособности России в области науки и высоких технологий можно будет забыть навсегда. Для этих областей просто не хватит кадров.

Новый базовый уровень изучения математики значительно упрощен даже по сравнению с имеющимся сейчас, очевидно недостаточным, — нельзя допустить, чтобы такой подход к развитию российских школьников возобладал. Иначе следующие поколения могут просто утерять многие достижения как науки, так и техники.

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