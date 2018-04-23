Ярославль, 23 апреля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы России Илья Осипов предложил в ситуации с захоронением московского мусора в Ярославской области обратить внимание на ивановский опыт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.Представитель ярославского региона в Госдуме Илья Осипов сказал, что он внимательно следит за сложившейся с мусором ситуацией и она весьма неоднозначная.

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«Десять лет назад мы проходили нечто похожее. Только тогда протестовал Ярославский район против ввоза мусора из Ярославля в «Скоково». Сейчас ярославцы протестуют против московского мусора. Это проблемы крупных городов — у них нет своих полигонов или не хватает их мощностей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Илья Осипов.

Решение проблемы народный избранник видит в создании единого регионального оператора, который займется мусором. Оператор сможет, по мнению Ильи Осипова, привлечь инвестиции, на эти деньги построят современные мусоросортировочные и перерабатывающие заводы.

«Есть горячие головы, которые предлагают не ввозить мусор в Ярославскую область. А куда его девать? На Красную площадь? В Тверь? Иваново? Владимир? Это проблема и ее надо решать, а не прятать голову в песок», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Осипов.

Депутат предложил обратить внимание на Ивановскую область, где уже больше года работает региональный оператор. По его мнению, следует посмотреть их опыт и не повторять ошибки соседей. Илья Осипов рад, что сейчас появляются трезвые головы, которые пытаются осознать проблему и найти пути ее решения.

Но, как он отметил, требуется диалог общества и власти. Депутат считает, что власти призывали к диалогу с общественностью и обещали принять решение только после консультаций с ней, а сами продолжали тайно везти мусор в область.

«Народ должен доверять власти. Честность — лучшая политика. Как бы тяжело не было в начале говорить людям правду, но это окупится в долгосрочной перспективе», — говоритИлья Осипов.

Депутат надеется, что даже в сегодняшней ситуации еще не исчерпаны все переговорные площадки между обществом и властью: областная дума и Общественная палата могут сказать свое слово.