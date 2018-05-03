Сыктывкар, 24 апреля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Республика Коми заинтересована в участии в масштабных транспортных проектах, это намерение вновь подчеркнул глава региона Сергей Гапликов. В чем заключаются надежды Коми, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега

Выступая с докладом перед Государственным советом республики, он сказал, что, учитывая обозначенные президентом РФ приоритеты по развитию Арктики и увеличению грузовой базы Севморпути, правительство Коми «отстаивает на федеральном уровне реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, образующей опорный транспортный каркас, состоящий из железнодорожных веток Соликамск — Микунь — Архангельск, Сосногорск — Индига и Воркута — Усть-Кара».

Фактически Гапликов перечислил три инфраструктурных проекта: «Белкомур», «Баренцкомур» и «Карскомур». Реализация хотя бы одного из трех названных им проектов сильно поможет развитию Коми, однако с этими проектами все не так просто.

«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали сообщением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Этот проект, задуманный еще в 30-х годах прошлого века, до сих пор ждет своего часа, и пока неизвестно, когда вообще этот час настанет. Потому что в экономической эффективности «Белкомура» федеральный центр и РЖД не уверены, да и порт Архангельска как конечная точка пути нуждается в дорогостоящей модернизации.

«Баренцкомур» (Баренцево море — Коми — Урал) — еще один замороженный проект, причем в реализации «Баренцкомура» эксперты транспортной отрасли сомневаются больше.

Большие шансы на исполнение имеет проект третьей железнодорожной ветки из упомянутых Гапликовым, «Карскомур» соединяет Урал с Карским морем и предполагает создание порта в поселке Усть-Кара; этот проект действительно может понадобиться для вывоза ресурсов с северных участков Печорского угольного бассейна, которые еще не дождались разработки.

Так каким образом планируется сделать Воркуту важным для Арктики транспортным звеном по перевалке ресурсов в западном направлении, читайте в статье: Коми хочет к морю: арктические перспективы не дают покоя

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