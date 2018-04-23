Рыбинск, Ярославская область, 23 апреля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В администрации Рыбинска состоялось заседание оперативной группы по факту ЧП, которое произошло в Рыбинске 21 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, в микрорайоне Волжский в магазине «Дикси» обрушилась крыша.

Ribinsk.ru Проводится мониторинг состояния здания

Была разрушена витрина торгового центра. По поручению главы Рыбинска Дениса Добрякова на место выехали заместитель главы по безопасности Алексей Старухин, руководители департамента архитектуры и градостроительства, управления строительства администрации города. Прибыли все оперативные службы: пожарные, спасатели, полиция, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, скорая помощь. Специалисты провели визуальный осмотр, в том числе с помощью подъемной лестницы проверили состояние кровли.

«Здание построено из металлоконструкций, имеет мягкую кровлю и внутренний водосток. Разрешение на ввод объекта было выдано четыре года назад. По правилам эксплуатации собственник должен чистить водостоки, чтобы избежать засоров. По предварительным данным, это требование не выполнялось, что привело к накоплению и сходу воды на мембрану кровли. Потоком снесло ограждение конструкций витража, и витрина выпала на улицу», — рассказала присутствовавшая на месте прорыва директор департамента архитектуры и градостроительства Любовь Тихонова.

Магазин, где произошло обрушение витрины, к тому времени был закрыт, пострадавших нет. Как пояснил заместитель главы Рыбинска Алексей Старухин, оперативные службы сработали быстро и слаженно. Паники не было, сотрудники магазина были эвакуированы. Полиция оцепила место, проводятся следственные мероприятия.

По словам Алексея Старухина, угрозы обрушения здания нет, конструктивные элементы не пострадали. Но для безопасности жителей был разработан и принят совместный план действий: посторонние лица в магазин не допускаются, проводится мониторинг состояния здания, идет выяснение причин.