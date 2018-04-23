* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 23 апреля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В результате нападения боевиков на западную афганскую провинцию Бадгис погибли 15 человек, сообщает Associated Press.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Среди убитых 14 представителей вооруженных сил страны и один сотрудник правоохранительных органов.

Официальные лица Афганистана обвинили в нападении боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не взяли ответственность за совершенное нападение.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов в 1994 году. Организация ведет борьбу за установление в стране законов на основе шариата.

После вторжение в государство вооруженных сил США террористы уши в подполье и ведут борьбу посредствам террористических актов. В настоящее время их позиции значительно усилились за счет частичного вывода американских войск.