Красноярск, 23 апреля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Красноярске трое предпринимателей, пытающихся спасти свои павильоны от сноса, продолжают голодовку, объявленную 19 апреля. Как сообщил ИА REGNUM сегодня, 23 апреля, участник голодовки Аркадий Чекрыжов, самочувствие у предпринимателей ухудшается:

Скриншот со страницы группы «#ДаПавильонам». Vk.com Самочувствие предпринимателей, участвующих в голодовке, ухудшается

«Нам приходится теперь практически всё время лежать, если встаём, начинает голова кружиться, слабость. К одному из участников голодовки приезжала скорая, однако от госпитализации он отказался».

Чекрыжов рассказал, что он является владельцем временного сооружения на ул. Вейнбаума (кофе на вынос). Ещё один участник акции протеста — владелец продуктового павильона на ул. Перенсона, третий участник голодовки — владелец магазинчика бытовой химии и косметики, его павильон находится на ул. Карла Маркса.

По версии предпринимателей, в Красноярске объявлена война павильонам, их сносят в рамках подготовки к Универсиаде, которая пройдёт в столице края в марте 2019 года.

«К нам приезжали чиновники, но это представители районной администрации, от которых ничего по сути не зависит. Дело в том, что договоры у нас с мэрией и судимся мы с мэрией», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По словам Аркадия Чекрыжова, голодовку также объявили предприниматели на Красрабе. Однако количество участников акции протеста он не уточнил.

«Нам предлагали компенсационные места, но это пустыри, окраина города. Там только гаражи можно размещать», — утверждает предприниматель. Характеризуя ситуацию, он говорит, что «всё очень серьёзно».

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в мэрию Красноярска, однако там посоветовали обратиться в администрацию Центрального района города.

«Дальше будет продолжение того процесса, который начат. Голодовка, решение объявить голодовку — это выбор лично каждого человека. На сегодняшний момент я могу это расценивать как какие-то шантажные даже меры, что вот не получается законными способами, будут делать так. Если предприниматели считают, что на них не обращают внимания, они ошибаются. Этот процесс уже идёт примерно год, и год мы с ними с каждым индивидуально работаем, предлагаем компенсационные места, и, говорю ещё раз, что я готов работать с каждым индивидуально», — комментирует руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

Он уточнил, что «ни у одного из этих павильонов на сегодняшний день нет договора на размещение, они закончились 1 января этого года»:

«И ни одного павильона нет в схеме, поэтому у нас есть все основания для того, чтобы мы начали демонтаж. По каждому павильону отправлены документы в суд, но параллельно мы ведём процедуры сноса по 471 постановлению, в административном порядке. Причём то, что мы имеем на это право, даже суд подтвердил. По трём павильонам суд уже вынес свое решение».

На вопрос, что планируют разместить на месте, где будут снесены павильоны, чиновник ответил, что «здесь будет выполнено благоустройство».

«Компенсационные места предлагаются где угодно, это желание человека. Потому что сначала нами был разработан перечень компенсационных мест, он никого не устроил, после этого мы сказали: «Ребята, давайте ищите сами», — резюмировал Дмитриев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по словам предпринимателей, в Красноярске в рамках подготовки к Универсиаде-2019 ведётся «война с павильонами». Они утверждают, что снос временных сооружений является незаконным. Чиновники называют этот процесс «переносом временных сооружений» и говорят, что всё делается по закону, а предпринимателям, чьи павильоны будут демонтированы, предлагаются компенсационные места.

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По данным мэрии, по состоянию на март 2018 года в Красноярске насчитывалось порядка 6 тысяч временных сооружений. Владельцам 444 временных сооружений в 2017 году были направлены уведомления о необходимости переноса павильонов, в предварительном плане на 2018 год числится 148 единиц.

Владельцы павильонов убеждены, что власти своими действиями лишают предпринимателей средств к существованию, убивая таким образом малый бизнес. 9 апреля предприниматели, протестуя против сноса павильонов, перекрыли улицу Партизана Железняка возле краевой больницы.

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А 19 апреля 2018 года трое предпринимателей, в том числе Аркадий Чекрыжов, собрались в одном из торговых помещений на улице Перенсона и объявили голодовку.