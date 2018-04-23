Ярославль, 23 апреля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области местное отделение КПРФ подало заявку на проведение антимусорного шествия и митинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

Плакат с митинга в Ярославле

В пятницу коммунисты направили заявку в местную администрацию на проведение 1 мая шествия и митинга против ввоза московского мусора.

«Мероприятие организует КПРФ и движение «За Тутаев», но мы приглашаем всех желающих. У нас тоже есть полигон и мы опасаемся, что московский мусор доберется и до нас», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

Администрация района должна в трехдневный срок рассмотреть обращение тутаевцев. Если возражений не будет, то 1 мая митингующие соберутся у «Дома быта» на Советской улице в 15.00. После этого пройдут по улице Моторостроителей до площади Мира и там в 16.00 начнется митинг и сбор подписей.