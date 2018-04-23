Пермь, 23 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Перми 9 мая и 12 июня прогремят салюты. Ближайший фейерверк запустят в небо в честь Дня Победы. Согласно техзаданию, указанному в документации на портале zakupki.gov.ru, его продолжительность составит не менее семи минут. Высота фейерверка должна достигать 350 метров. Максимальная цена контракта на оказание услуги составляет 980 тыс. рублей.

Mil.ru Салют

9 мая вся Россия объединится в праздновании 73-й годовщины Великой Победы. Масштабные праздничные действия состоятся в разных районах Перми, центральными городскими площадками станут Октябрьская площадь и городская эспланада.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве социокультурных проектов, День Победы в Перми начнётся с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади, в 10:00. В торжественном прохождении войск примут участие 23 парадных расчета, свыше 20 единиц военной техники, впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья. Торжественное прохождение войск продолжит шествие колоны «Бессмертного полка», участники которого пройдут под музыкальное сопровождение сводного хора.

После парада праздничное действие переместится на городскую эспланаду. На большой сцене у Театра-Театра зрителей ждет праздничный концерт, который завершится выступлением народной артистки РФ Ларисы Долиной. Пространство у монумента «Героям фронта и тыла» условно поделится на две части: «фронт» и «тыл», отражая разные стороны жизни в военное время. Весь день будет работать полевая кухня, на улице Ленина разместится музей военной техники под открытым небом. Празднование продлится до позднего вечера и завершится праздничным фейерверком, который запустят с площадки «Красных казарм».

12 июня в Перми салют прогремит в честь сразу двух праздников — Дня города и Дня России. Его продолжительность составит не менее 10 минут, а максимальная стоимость — 1,4 млн рублей. Добавим, что конкурсы на услуги по запуску фейерверков объявило МАУ «Агентство социокультурных проектов Перми».

Напомним, что в 2018 году Пермь отмечает 295-летие. Праздничные мероприятия пройдут в концепции «Пермь. Без пяти триста», напоминая о грядущей дате.

На эспланаде появятся интерактивные зоны, соответствующие городской инфраструктуре: от «Парка детства» до «Городского стадиона», которые отразят современную жизнь в Перми. Пространство у Театра-Театра превратится в площадь искусств, на которой будет установлен масштабный сценический комплекс. В течение дня на эспланаде состоятся сразу несколько фестивалей различной тематики: от уличной культуры и спорта до киноискусства. Завершит праздничный концерт выступление певицы Ёлки.

Вечером в краевой столице пройдет карнавальное шествие «Пермское яркое». Всего ко Дню города в Перми запланировано 178 праздничных мероприятий.