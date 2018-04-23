Ярославль, 23 апреля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Жители Ярославля в социальных сетях и чате против ввоза московского мусора делятся фотографиями и видео московских мусоровозов, идущих на Ярославль, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Телеграм-канал против московского мусора Фото мусоровоза на трассе

Движение не прекращается — мусор активно везут и в выходные дни, чего раньше не наблюдалось.

«Сегодня ездил в Москву. По дороге М8 насчитал 64 мусоровоза, движущихся в нашей области или же в сторону Ярославской области. 64 умножить на 20 тонн — получится 1280 тонны. И это в день!» — делится свидетельством очевидца на своей странице в Facebook депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Есть и другие сообщения от жителей — уже с фото идущих на Ярославль мусоровозов. По разным оценкам, число замеченных в дневное время фур с мусором исчисляется как минимум двумя десятками. За движением по дороге М8 наблюдают волонтеры, подтверждая прибытие мусоровозов в Ярославль.

Еще больше тревожит жителей фото цистерны с неизвестным содержимым, зафиксированной ночью депутатом облдумы Василием Бобковым на полигоне «Скоково».

Телеграм-канал против московского мусора Цистерна в «Скоково» с неизвестным содержимым

Жители подозревают, что в таких емкостях привозят ядовитый фильтрат с московских свалок.