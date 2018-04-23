Москва, 23 апреля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Заработная плата работников бюджетной сферы в России в среднем в 2018 году вырастет на 13—15%, также ожидается рост оплаты труда в частном секторе. Об этом со ссылкой на данные Центробанка РФ пишет газета «Известия».

Зарплата

Отмечается, что рост зарплат бюджетников может превысить прогнозируемый уровень инфляции в 3,5 раза. Такие показатели могут быть достигнуты за счёт повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина.

В обзоре Банка России «О чём говорят тренды» также сообщается, что оплата труда вырастет на 1,5—2,9 процентных пункта, так как с 1 мая 2018 года минимальная зарплата будет увеличена до 11,1 тыс. рублей. При этом в 2019 году индексация зарплат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

Предполагаемый рост оплаты труда в коммерческой сфере эксперты регулятора связывают с тем, что возрастут дефицит рабочих кадров и конкуренция работодателя за квалифицированных работников в отдельных отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, в следственном управлении СКР по Удмуртии отметили, что по итогам 2017 года в реестр организаций, имеющих задолженность по зарплате, впервые внесено 47 предприятий региона.

Также госинспекторами труда было выявлено более 1,7 тыс. нарушений по вопросам оплаты труда, вынесено 1,2 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности. По сведениям СКР, сумма наложенных на работодателей штрафов составила более 13,1 млн рублей.

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