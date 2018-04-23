Брянск, 23 апреля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Решение Клинцовского городского суда (Брянская область) об условно-досрочном освобождении экс-губернатора Николая Денина пока не обжаловано прокуратурой. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде. При этом дело пока не сдано судьей, который находится в отпуске. Местные СМИ сообщили, что бывший глава региона уже вышел из колонии.

Глебова Т. Тюрьма. 1927

Об освобождении Николая Денина 23 апреля сообщил портал «Брянские новости». По данным издания, прокуратура не обжаловала решение в течение десяти дней, положенных по закону.

То, что жалоба не поступала в Клинцовский районный суд, подтвердили и в канцелярии суда.

«Согласно нашей картотеке, дело не обжаловано и не сдано. Судья сейчас находится в отпуске, поэтому уточнить мы не можем», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что решение об условно-досрочном освобождении Николая Денина было принято судом 13 апреля. В марте защита осужденного обжаловала в Брянском областном суде очередной отказ в УДО, после чего дело было возвращено в суд первой инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Денин было осужден на четыре года лишения свободы в 2015 году. Он был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователям удалось доказать, что Николай Денин в 2011 году выделил 21,8 млн рублей из резервного фонда региона на птицефабрику «Снежка», которая находилась под контролем семьи губернатора. Деньги были выделены незаконно, в итоге их потратили на текущую работу, а не на ликвидацию последствий взрыва, произошедшего на предприятии.

В июне 2016 года Верховный суд РФ утвердил приговор, отказав в жалобе защите Денина.

Сейчас в колонии находится еще один бывший чиновник Брянска — экс-глава администрации областного центра Сергей Смирнов, который был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. В суде было доказано, что экс-градоначальник подписал документы на ввод в эксплуатацию домов, построенных в поселке Белые Берега компанией «ЕвроОтделка». Позже выяснилось, что дома были построены с массой нарушений, а документы были подписаны в то время, когда строительство домов завершено не было.