Бывший губернатор Брянщины вышел из тюрьмы
Брянск, 23 апреля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Решение Клинцовского городского суда (Брянская область) об условно-досрочном освобождении экс-губернатора Николая Денина пока не обжаловано прокуратурой. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде. При этом дело пока не сдано судьей, который находится в отпуске. Местные СМИ сообщили, что бывший глава региона уже вышел из колонии.
Об освобождении Николая Денина 23 апреля сообщил портал «Брянские новости». По данным издания, прокуратура не обжаловала решение в течение десяти дней, положенных по закону.
То, что жалоба не поступала в Клинцовский районный суд, подтвердили и в канцелярии суда.
«Согласно нашей картотеке, дело не обжаловано и не сдано. Судья сейчас находится в отпуске, поэтому уточнить мы не можем», — сказал собеседник ИА REGNUM.
Напомним, что решение об условно-досрочном освобождении Николая Денина было принято судом 13 апреля. В марте защита осужденного обжаловала в Брянском областном суде очередной отказ в УДО, после чего дело было возвращено в суд первой инстанции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Денин было осужден на четыре года лишения свободы в 2015 году. Он был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователям удалось доказать, что Николай Денин в 2011 году выделил 21,8 млн рублей из резервного фонда региона на птицефабрику «Снежка», которая находилась под контролем семьи губернатора. Деньги были выделены незаконно, в итоге их потратили на текущую работу, а не на ликвидацию последствий взрыва, произошедшего на предприятии.
В июне 2016 года Верховный суд РФ утвердил приговор, отказав в жалобе защите Денина.
Сейчас в колонии находится еще один бывший чиновник Брянска — экс-глава администрации областного центра Сергей Смирнов, который был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. В суде было доказано, что экс-градоначальник подписал документы на ввод в эксплуатацию домов, построенных в поселке Белые Берега компанией «ЕвроОтделка». Позже выяснилось, что дома были построены с массой нарушений, а документы были подписаны в то время, когда строительство домов завершено не было.