Сеул, 23 апреля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Южная Корея прекратила пропагандистское вещание через границу с Северной Кореей, сообщает 23 апреля Reuters.

Рупор пропаганды

Этот шаг стал очередным этапом в нормализации отношений между двумя государствами в преддверии встречи между лидерами США и КНДР.

Кроме того, планируется встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая должна состояться в пятницу 27 апреля.

Ранее КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний, а также испытаний баллистических ракет, что также внесло вклад в нормализацию ситуации на Корейском полуострове.

«Решение Северной Кореи заморозить свою ядерную программу является важным шагом на пути к полной денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Напомним, пропагандистское вещание Сеула на Северную Корею включало в себя новостные передачи, популярную музыку, а также критику Пхеньяна. Данные трансляции были отключены впервые за два года.