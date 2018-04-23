Канны, Франция, 23 апреля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Каннах 12 апреля завершился рынок телевизионного и цифрового контента MIPTV. В этом году мероприятие посетили 10 тыс. делегатов из 102 стран мира, в том числе 163 компании из России, Украины, Грузии и стран СНГ.

Фото организаторов рынка — компании Reed Midem У входа

«Поскольку ведущие мировые вещатели меняют сейчас свою структуру и становятся владельцами производства, рынок MIPTV подстраивается под эти глобальные перемены и из традиционного рынка по купле-продаже контента в значительной степени превращается и в международный продюсерский форум», — рассказала руководитель телевизионного отделения Reed Midem Лорин Гарод.

Российским примером этой тенденции стал канал ТВ3, который объявил о запуске собственного продакшена «123 Production». Студия будет снимать сериалы для выхода как на внутренний, так и на зарубежный рынок. Канал уже начал формировать линейку, в которую сейчас входят сериалы «Обыкновенная женщина», «Карамора», «Гоголь.Вий», «Аванпост» и «Вонгозеро».

Ориентируется на широкую международную аудиторию и кинокомпания «Среда», которая уже второй год подряд выходит в финал питчинга MIPDrama — на этот раз с проектом «Провокатор». В этом году в MIPDrama не выбирали победителей, поэтому выход в финал стал равнозначен признанию большого международного потенциала проекта.

Рынок оказался успешным и для канала НТВ. Крупнейший международный дистрибьютор Global Agency приобрел права на показ сериала «А.Л.Ж.И.Р.». Проект рассказывает о женском лагере сталинского периода — Акмолинском лагере жён изменников родины.

Смещение фокуса на производство собственных проектов для широкой аудитории подтверждает и создание новой рабочей площадки в рамках MIPTV — форума по ко-продукции In Development. Он ориентирован на продюсеров, которые готовы предложить идею для совместной разработки и производства, а также на тех, кто находится в поиске таких идей.

«На данный момент главное — выработать схему, по которой могут разрабатываться и софинансироваться ко-продукционные проекты, — прокомментировал генеральный продюсер кинокомпании «Спутник Восток Продакшн» Александр Кессель. — Таких схем сейчас существует несколько, и выбор той или иной их них зависит от ряда нюансов, связанных с природой и задачами определенного бизнеса, продакшена, дистрибутора, телеканала или платформы — так что это предмет большого детального разговора, который, надеемся, продолжится в рамках MIPTV и в будущем».

Крупнейший международный рынок телевизионного и цифрового контента MIPTV ежегодно проходит в Каннах с 1963 года. В этом году мероприятие проходило с 9 по 12 апреля, на котором присутствовало более 10 тысяч делегатов из разных стран. Россию, Украину, Грузию и страны СНГ представили 163 компании, среди которых — ВГТРК, НТВ, ТВ3, Первый канал, СТС, ТНТ, FILMUA (Украина), Среда, Art Pictures, Централ Партнершип и другие.