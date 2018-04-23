Ярославль, 23 апреля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле из-за вмешательства полиции не состоялся концерт группы «Волков-бэнд», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ее участники — актеры Волковского театра — успели исполнить только одну песню.

Фото Аркадий Шапошников Концерт так и не состоялся

Вечером 23 апреля уникальный фестиваль «Будущее театральной России» должен был закрыться традиционной апельсиновой вечеринкой и концертом группы «Волков-бенд».

Концерт планировали начать в 21:30 у служебного входа театра на Первомайском бульваре.

Однако, как сообщают очевидцы, в этом году он задержался на час и оказался самым коротким за всю свою историю, так как состоял всего из одной песни, после чего прибыли сотрудники полиции. Они остановили выступление, одного из участников группы Руслана Халюзова препроводили в служебную машину для дачи пояснений, где, продержав около часа и составив протокол, отпустили. Кроме того, сотрудники полиции потребовали список исполняемых песен, в которых якобы могли содержаться призывы к свержению существующего строя.

Как сообщают неофициально сотрудники Волковского театра, причиной происходящего стали жалобы в полицию одного из жителей улицы Ушинского, расположенной по соседству. Делает он это из года в год. Видимо, гражданина беспокоит громкая музыка.

Сами представители группы благодарят зрителей, пришедших на концерт и долго ждавших его начала и продолжения.

«Друзья, мы вас очень любим. Спасибо, что были с нами сегодня. Мы готовились к опен-эйру 5 часов, очень его ждали, как ждем каждый год. Иногда коррективы в закрытие БТР вносит погода, но не в этот раз. «ВБ» и Волковский театр всегда стараются соблюдать букву закона, заканчивая концерт ровно когда это положено. Но, тем не менее, всегда находятся люди, которых не устраивает чужая радость. И в этом году они победили. Мы в течение часа были готовы выйти на сцену каждую секунду, но ситуация не разрешалась. «Спасибо» тем людям, которые своими доносами сорвали концерт. И спасибо — уже безо всяких кавычек — вам всем, кто пришел и упорно ждал», — отмечают они.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области, в отдел полиции поступили жалобы от жителей на шум. На место выехали сотрудники, которые приостановили концерт, собрали материалы, так как в соответствии с законом Ярославской области №100 статьей 12 нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, то есть с 22 часов, не допускается. Составленные материалы будут направлены в территориальную администрацию для составления протокола.