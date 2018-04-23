Челябинск, 23 апреля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Челябинской области — скандал вокруг утечки персональных данных пациентов. В одной из поликлиник Магнитогорска выявлен факт повторного использования медицинских документов пациентов, пишут местные СМИ.

(сс)GDJ Медицина

Как сообщает 31 канал, только в Магнитогорске известно о двух таких случаях. В одном талоны на приём к врачу печатались на обороте старых. А во втором медицинский работник принесла на дом пациентке «записку медицинского характера», на обороте которой тоже был старый талон. Персональные данные пациентов даже не закрашены. Таким образом, совершенно посторонним людям оказались известны фамилия, имя, отчество предыдущего пациента, паспортные данные и даже диагноз.

Речь идёт о поликлинике №1 Магнитогорска, расположенной на улице Советской, 219. В страховой компании, по словам граждан, посоветовали написать заявление главному врачу с просьбой прекратить утечку личных данных пациентов.

В поликлинике и в областном минздраве ситуацию пока не прокомментировали. А между тем отметим, что такие случаи не редкость. В Пермском крае пошли ещё дальше. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года здесь уже четыре массовых случая, когда личные данные пациентов попадали в чужие руки. О последнем стало известно 17 апреля — на улице Петропавловской в центре Перми обнаружили свалку документов.

Ранее утечки персональных данных произошли в Березниках, в Большесосновской больнице, а также в Кочевской районной больнице. Скандал вокруг последней разразился в начале февраля. Выяснилось, что медицинские карты использовали вместо туалетной бумаги. Главный врач уволилась, а появление карт в туалете объяснила ошибкой.