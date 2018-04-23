Каир, 23 апреля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Только политическое урегулирование является единственным способом разрешения сирийского кризиса, заявил спецпосланник КНР по Сирии Се Сяоянь, передает 22 апреля агентство Синьхуа из египетского Каира.

Mil.ru Война в Сирии

Выступая на пресс-конференции в столице Египта городе Каире, Се выразил обеспокоенность в связи с сложившейся ситуацией в Сирии, призывая все заинтересованные стороны к деэскалации конфликта и переходу в режим диалога.

«Китай всегда отрицал использование силы или угроз использования силы в международных отношениях», — в очередной раз повторил Се, добавив, что суверенитет Сирии, её независимость, единство и территориальная целостность должны в полной мере уважаться всеми.

Се осудил также любое использование химического оружия в Сирии, отметив, однако, что необходимо провести всестороннее, честное и объективное расследование касательно предполагаемой химической атаки в Сирии, которая якобы была в сирийской Думе.

Во время своего визита в Египет, Се встретился с представителями МИД этой страны, а также других госорганов, чтобы обсудить сирийский кризис.

Напомним, что на смягчение гуманитарного кризиса в Сирии, которая раздирается войной между армией страны, официально поддерживаемой российской авиацией и радикальными исламистами, фактически поддерживаемыми США, Китай выделил порядка 740 млн юаней ($117,5 млн).

Тем временем США обвиняют власти Сирии в химической атаке на сирийский город Дума, не давая, как обычно, никаких, даже минимальных доказательств. Голословное обвинение стало поводом для атаки коалиции США, Великобритании и Франции крылатыми ракетами по некоторым объектам в Сирии 14 апреля. Позднее в СМИ появилась доказательства фейковости самого факта применения химического оружия в Думе.