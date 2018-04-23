Ханты-Мансийск, 23 апреля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В Югре 130 местных жителей, состоящих на учете с диагнозами алкогольной или наркотической зависимостью, лишены водительских прав. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пьяный водитель

«В ходе надзорных мероприятий выявлено 130 лиц, имеющих водительские удостоверения различных категорий и состоящих на учете в медицинских учреждениях округа с диагнозами алкогольная или наркотическая зависимость», — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что управление транспортным средством лицом, страдающим алкоголизмом или наркоманией, создаёт угрозу безопасности движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиями.

В связи с этим прокурорами были направлены в суды административные иски о прекращении действия водительских прав в отношении данных граждан.

Так, Нижневартовский городской суд лишил прав 28 местных жителей, имеющих наркотическую зависимость. На граждан возложена обязанность сдать водительские удостоверения в региональные подразделения ГИБДД.

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