Пхеньян, 23 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи готовы пустить инспекторов США на ядерный полигон страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Жандарм

По данным агентства, на просьбу Вашингтона проинспектировать ядерный полигон лидер КНДР Ким Чен Ын согласился в ходе недавней встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майклом Помпео.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания и завершает работу своего ядерного полигона Пунгери.

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