Москва, 23 апреля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Под конец минувшей недели (20 апреля), коснувшись новых долгосрочных максимумов, Brent частично скорректировалась, что с технической точки зрения выглядело вполне уместным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом котировки удерживаются над уровнем $73, сопротивляясь попыткам медведей зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях.

«Встреча технического комитета ОПЕК, по сути, не принесла рынку ничего нового. Экспортеры указали на перспективы дальнейшей кооперации, намекнув на пролонгацию сделки», — напомнил эксперт.

По его мнению, всё это было заложено в ценах и никого не удивило. Дональд Трамп попытался обвинить картель в искусственном завышении цен, но реакция сырьевого сегмента на его слова была ограниченной.

«Между тем, буровая активность в США продолжает расти. На прошлой неделе число активных установок выросло еще на пять штук до 820 единиц. Это новым максимум с марта 2015 года, сигнализирующий о дальнейшем увеличении добычи энергоносителей в стране», — отметил Мащенко.

Сегодня, 23 апреля, с утра нефть марки Brent корректируется в умеренном режиме, цепляясь за уровень $73. В краткосрочной перспективе утрата этой отметки может повлечь более активную фиксацию прибыли с целью на $71,50, особенно если доллар продолжит пользоваться спросом против большинства валют.

«Для возобновления ралли активу потребуется свежая подпитка в форме благоприятной для рынка статистики по запасам и производству черного золота в США, обострении геополитических рисков и отступления американской валюты», — полагает эксперт.

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