Вашингтон, 23 апреля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Военные учения, проводимые Украиной совместно с США и другими членами НАТО — важнейшая инвестиция, заявила посол США на Украине Мари Йованович, сообщает 23 апреля «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

По ее словам, США уже предоставили Украине с 2014 года помощь почти на $1 млрд, включая приборы ночного видения, радары и другое военное оборудование. Так, в феврале 2018 года США передали украинской армии 2,5 тыс. приборов ночного видения общей стоимостью $5,8 млн.

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Йованович отметила, что «важнейшей инвестицией» США на Украине являются военные учения. Так, Украина регулярно проводит учения вместе с США и другими странами-участниками НАТО.

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон устраивает количество американских войск на Украине. Также президент Украины ПетрПорошенко ранее подписал закон, который позволяет пропускать на территорию страны иностранных военных для учений.

В 2018 году планируется шесть военных учений, в том числе американо-украинские учения «Sea Breeze — 2018», «Rapid Trident — 2018», «Чистое небо — 2018», «Ривериан — 2018» и другие.