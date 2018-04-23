Благовещенск, 23 апреля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. На борьбу с природными пожарами в Приамурье брошены 845 человек, об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 20 возгораний. Из них ликвидировано шесть на площади 7,3 тыс. га.

«Действующими остаются 14 возгораний, четыре из которых локализованы в Шимановском, Селемджинском, Серышевском, Свободненском районах на общей площади 2,6 тыс. га», — говорится в сообщении.

В свою очередь благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин пояснил, что по всем природным пожарам в Приамурье проводятся проверки. С начала пожароопасного периода надзорным ведомством выявлен ряд нарушений.

Так, в большинстве случаев ответственные службы осуществляют несвоевременное реагирование на возникновение пожаров, привлекают недостаточное количество сил и средств для тушения огня, а также выполняют ненадлежащий мониторинг в лесах.

Ранее в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны сообщали, что на Дальнем Востоке горит порядка 84 тыс. га леса.