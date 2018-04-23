Наньнин, Китай, 23 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Семнадцать человек погибли в результате опрокидывания двух лодок-драконов, которое произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая на юге страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Лодка-дракон

Инцидент произошел около 13:40 по местному времени 20 апреля. Две лодки столкнулись в процессе тренировки на реке Таохуацзян в городе Гуйлинь, столице автономного района. В результате около шестидесяти человек упали в воду.

Двое пострадавших были немедленно доставлены в госпиталь в стабильном состоянии. Изначально было известно о пяти погибших, однако после проведения поисково-спасательной операции были обнаружены тела еще двенадцати человек.

Выяснилось также, что жители деревни Дуньму организовали тренировочные соревнования без уведомления властей. Двое организаторов были задержаны. Следствие продолжается.

Напомним, что «дракон» или драгонбот — это большое двадцатиместное каноэ с головой и хвостом дракона. Гонки на таких лодках являются древним видом спорта в Китае, насчитывающим более двух тысяч лет.