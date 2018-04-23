Рязань, 23 апреля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Рязани из-за урагана, который разбушевался вечером 21 апреля, пострадали два человека. Как 22 апреля сообщили местные СМИ со ссылкой на минздрав области, женщина и мужчина оказались в больнице с переломами.

Ураган. Молния

«По информации министерства здравоохранения Рязанской области, при падении деревьев 21 апреля пострадало два человека: мужчина, 41 год, перелом костей правой голени после оказания первой помощи отправлен домой на долечение; женщина, 28 лет, закрытый перелом бедра, находится на лечении в стационаре БСМП», — написало издание «YA62.ru»

По данным пресс-службы администрации Рязани, сильным ветром в городе были повреждены линии электропередач. Без света остались поселки Солотча, Соколовка, Агропром, а также улицы Библиотечная, Октябрьская, Большая и Животноводческий проезд. Электроснабжение было восстановлено уже утром 22 апреля.

Кроме того, в городе упало 18 деревьев, также поступило семь сообщений о повреждении крыш.

ИА REGNUM отмечает, что ураган затронул не только областной центр, но и районы региона. Как сообщили в МЧС, отключения электроэнергии были Рязанском, Клепиковском, Рыбновском и Скопинском районах области. Электроснабжение было полностью восстановлено к вечеру 22 апреля.