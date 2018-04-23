Париж, 23 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Fox News Sunday от 22 апреля заявил, что хочет работать с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что он «одержим вмешательством в западные демократии».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Путин вмешивается всюду, чтобы ослабить наши демократии», сказал французский президент в интервью. Тем не менее президент Макрон намерен с ним работать. Макрон знает и уважает Путина.

Сегодня, 23 апреля, Макрон совершит государственный визит в США. Это будет первая встреча в таком формате для Макрона и президента США Дональда Трампа.

Макрон также подчеркнул роль США на Ближнем Востоке и в мире, но в то же время предостерег от тотальной войны.

«Вы не можете вести торговую войну со своими союзниками, — сказал Макрон. — Это слишком сложно. Если вы вступите в войну со всеми, вы будете вести торговую войну против Китая, торговую войну против Европы, войну в Сирии, войну против Ирана. Это не сработает. Вам нужны союзники».

Визит в США будет включать в себя торжественный ужин с супругами президентов Меланией Трамп и Брижит Макрон, а также поездку в дом первого президента США Джорджа Вашингтона — Маунт-Вернон.

Стороны обсудят сирийский вопрос, торговую войну с Китаем и ЕС, а также иранскую ядерную программу.