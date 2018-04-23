Вашингтон, 23 апреля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Соединенные Штаты с трехдневным визитом, сообщает 23 апреля Reuters.

Эммануэль Макрон

Президент США Дональд Трамп приветствовал своего французского коллегу в Белом доме.

Как отмечают аналитики, встреча будет посвящена разногласиям между Европейским союзом и Соединенными Штатами, в частности в вопросах торговли и ядерной сделки с Ираном.

Это первая встреча между лидерами двух стран в Вашингтоне с тех пор, как Трамп занял высший пост в США в январе 2017 года.

Вечер 23 апреля стороны примут участие в совместном ужине в Маунт-Верноне на плантации первого президента США Джорджа Вашингтона, полководца времен Войны за независимость, в которой поддержка Франции новому государству была одной из самых ощутимых.

Основные вопросы будут обсуждаться во вторник 24 апреля, когда состоятся переговоры в Белом доме, по результатам которых будет дана совместная пресс-конференция.

Также лидер Франции выступит на сессии американского Конгресса, приуроченной к 48-летию выступления Шарля де Голля.