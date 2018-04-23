Омск, 23 апреля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Ледоход на реке Иртыш в Омске начался в прогнозируемые сроки — в вечерние часы 21 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 апреля, в мэрии Омска. Вскрытие речного льда произошло несколькими днями ранее.

Сергей Кондаков Ледоход на Иртыше в Омске

По данным спасателей, нынешний ледовый дрейф в границах Омска начался на неделю позже, чем это было в 2017 году.

При этом омичам стоит помнить, что выходить к воде в период ледохода опасно, уточнили в управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города.

Ледоход на Иртыше омичи активно обсуждают в соцсетях.

«Красота», «Весна», «Чудо природы», — пишут горожане на страницах местных пабликов.

Сергей Кондаков Величественное зрелище

Некоторые отмечают, что от ледохода рядом с рекой чувствуется сильный ветер. А кто-то из омичей заметил, что на поверхности льда слишком много мусора.

Сергей Кондаков Ледоход на Иртыше. На поверхности льда — ветки

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, ледоход на Иртыше начался 18 апреля в 20:30 по местному времени у села Татарка. У населённого пункта Черлак с 17 апреля фиксировались подвижки льда с подъёмом уровня воды.

Напомним, в 2017 году о начале ледохода на Иртыше в границах Омска мэрия объявила 18 апреля.