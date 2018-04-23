Вашингтон, 23 апреля, 2018, 08:13 — ИА Регнум. США откажутся восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Сирии Башара Асада, заявил чиновник американской администрации, принимающий участие во встрече глав МИД G7 в Торонто.

Christiaan Triebert Война в Сирии

«Когда мы рассматриваем и когда мы изучаем дальнейшие действия, мы не хотим, чтобы финансирование шло в районы, подконтрольные правительству Асада», — приводит его слова пресс-служба госдепа США.

Ранее глава российской парламентской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщал со ссылкой на заявление Башара Асада, что для восстановления экономики Сирии потребуется 10−15 лет и сумма в размере $400 млрд.

Напомним, что США возглавляют военную коалицию, которая якобы действовала против боевиков в Сирии. На самом деле Дамаск не давал официального разрешения на присутствие американских военных в стране. При этом осуществляемые ими бомбардировки стирали сирийские города с лица земли.

Так, американский журналист Стивен Лендман ранее сообщал, что многомесячные бомбардировки города Ракка остались без объяснений со стороны командования США, при этом город «был изнасилован и уничтожен, а не освобожден».

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В Торонто (Канада) проходила встреча министров иностранных дел так называемой Большой семерки (G7). В этот неформальный клуб входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Главы внешнеполитических ведомств обсудили противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве, и нераспространение оружия массового поражения.