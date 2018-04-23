Благовещенск, 23 апреля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Амурскую область в связи со сложной лесопожарной обстановкой перебазировались военные вертолёты Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

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По его словам, экипажи вертолётов будут задействованы для отслеживания новых возгораний и распространения огня в лесных массивах области.

«Вертолеты задействованы в мероприятиях по мониторингу пожароопасной обстановки, сложившейся в регионе», — сказал он.

По словам Гордеева, две винтокрылые машины оборудованы специальными водосливными устройствами, предназначенными для сброса воды — они будут участвовать в непосредственном тушении пожаров.

Напомним, в лесах на всей территории Приамурья действует режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке горит порядка 84 тыс. га леса. По данным федеральной Авиалесоохраны, на 19 апреля в регионе действовало 22 лесных пожара.

Более всего от огня пострадала Амурская область, где зарегистрировано 16 пожаров общей площадью 75,5 тыс. га. На территории Амурской области введён режим ЧС. Также заявлено о девяти пожарах в лесах Хабаровского края (5,5 тыс. га), двух пожарах в Приморском крае (70 га), лесном пожаре в Еврейской АО (10 га).

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