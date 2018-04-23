Москва, 23 апреля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Россия категорически не приемлет новых принципов кредитной политики Всемирного банка (ВБ) и отказывается участвовать в докапитализации данной международной финансовой структуры. Об этом заявил 22 апреля замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

По его словам, из-за новой кредитной политики организации от поддержки ВБ также могут отказаться самые крупные и надежные заемщики банка — Индия и Китай. Он отметил, что из-за текущей политики ВБ может утратить финансовую устойчивость — вполне вероятно, что через несколько лет группа снова станет просить средства у акционеров.

«Логика основного акционера (США, прим. ИА REGNUM ) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс», — заявил замглавы Минфина РФ.

В условиях того, что ВБ ранее отказался от любых проектов на территории России, невозможно внятно аргументировать руководству страны необходимость пополнения капитала международной финансовой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава ВБ Джим Ен Ким заявил, акционеры банка приняли решение о мобилизации дополнительных ресурсов для программ организации. Отмечалось, что страны-акционеры до 2025 года должны пополнить капитал ВБ на $13 млрд.

Было заявлено, что банк направит дополнительные ресурсы на программы в беднейших странах Африки и Латинской Америки, а также в иных странах, переживающих экономический кризис.

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