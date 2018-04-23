Вашингтон, 23 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня, 23 апреля, с официальным визитом посетит Вашингтон, получит от президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи Трамп символичные подарки. Главе Пятой республики вручат часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома, сообщает телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шапка

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Утоняется, что идея такого подарка принадлежит первой леди США. Отмечается, что детали визита президента Франции, в том числе подарок для высокопоставленного гостя, Меланья Трамп начала продумывать несколько месяцев назад.

Ранее стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Кроме этого, Макрону подарят альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

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В Вашингтон глава Франции тоже приедет не с пустыми руками. Он намерен подарить Трампу дуб с севера Франции — из мест, где началась высадка американских солдат во время Второй мировой войны. По словам Макрона, дерево станет символом долгих отношений двух стран. Французский лидер сказал, что посадит дуб вместе с Трампом «в его саду».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, начинается первый государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в США. Планируется, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом он обсудит ситуацию в Сирии, вопросы международной торговли и иранскую ядерную сделку.

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Напомним, о желании пригласить в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона для официального визита Белый дом США сообщал в январе 2018 года.