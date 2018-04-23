Москва, 23 апреля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Давление на стоимость нефти 20 апреля оказал своими заявления Дональд Трамп. Он обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Торги по нефти завершились в незначительном плюсе. На американской сессии цена на Brent снижалась до $72,82.

К закрытию торгов 20 апреля покупатели смогли полностью отыграть потери и сегодня, 23 апреля, на торгах в Азии усилить свои позиции.

По данным Baker Hughes, количество активных буровых установок на территории США за неделю до 20 апреля увеличилось на пять единиц, до 1013 шт.

Количество нефтяных буровых увеличилось на пять единиц, до 820 шт. Количество газовых буровых не изменилось и сохранилось на уровне 192 шт.

Сегодня, 23 апреля, баррель Brent стоит $74,03. Если на торгах в Европе покупатели пройдут уровень $74,15, они двинутся к недавнему максимуму $74,71.

Если курс доллара США сохранит восходящее движение, то по нефти стоит ожидать боковое движение на уровне $74.

Напомним, 20 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,37%, до $74,06 за баррель, WTI понизилась на 0,37%, до $68,40 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,61 за баррель.

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