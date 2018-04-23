ООН созналась в неэффективности, МИДы G7 — в забывчивости: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Холодная война вернулась: генсек ООН признал неэффективность Совета Безопасности;
- Обратить вспять: США не собираются ослаблять санкции против КНДР;
- Забытое прошлое: главам МИД G7 напомнили об Ираке и Ливии;
- Враг, но не враг: ФРГ намерена говорить с Москвой «с позиции силы»;
- Голодовка до увольнения довела: в Якутии уволился начальник противопожарной службы.