Южно-Сахалинск, 23 апреля, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Сахалин отказывается от привлечения трудовых мигрантов. Правительство региона отказало островным предприятиям в привлечении 1239 иностранных работников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Рабочие

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«Такое решение принято губернатором региона. Взят курс на снижение числа иностранцев, занятых в экономике области. Ранее уже были введены ограничения на трудоустройство мигрантов в таких сферах, как производство хлеба и кондитерских изделий, работа на автостоянках, в автобусном транспорте и такси, а также по ряду направлений торговли и строительства. В результате мы смогли увеличить количество трудоустроенных жителей Сахалинской области за два года на 34%», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

Как сообщают в региональном правительстве, доля иностранцев сегодня составляет не более 10% от общего числа занятых в экономике.

В 2018 году предприятия Сахалина и Курил смогут привлечь не более 51 работника из иностранных государств.

«Наша принципиальная позиция — в первую очередь на Сахалине должны быть трудоустроены жители Сахалинской области, наши граждане. Поэтому мы продолжим реализацию политики по снижению доли трудовых мигрантов, задействованных в экономике региона», — сообщил зампред правительства Сахалинской области Алексей Белик.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава УМВД по Сахалинской области Олег Долгий, выступая перед депутатами регионального парламента, сообщил тревожные факты:

«Идущий процесс замены коренного населения Сахалина на иностранных граждан, преимущественно на выходцев из стран Центральной Азии, привел к росту преступности в регионе. За год прирост мигрантов в регионе составил 18%, они же обеспечили рост преступности на 30%, при общероссийском снижении на 7%».

19 апреля в ходе отчета губернатора Сахалина Олега Кожемяко перед депутатами проблему вновь озвучил лидер региональной фракции КПРФ Юрий Выголов. Губернатор ответил, что количество мигрантов в регионе планомерно снижается.

Между тем из 2000 человек, приехавших в 2017 году на Сахалин, 1264 — именно мигранты из стран Центральной Азии.

Практически сошла на нет миграция с Украины, всего 16 человек прибыли из Белоруссии, 44 — из Казахстана, 2 из Молдавии.