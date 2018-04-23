Южно-Сахалинск, 23 апреля, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Доходы губернатора Сахалина Олега Кожемяко в 2017 году несколько снизились — 25 млн 235 тыс. против 27 млн в 2016 году. На официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области сообщается, что глава региона женат, но о доходах супруги в отчете Кожемяко нет ни слова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Мэтис. Ростовщик и его жена. 1514

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Доход главы Сахалина и Курил в 2017 году составил 25 млн 235 тыс. 958 рублей 47 копеек.

Олег Кожемяко владеет земельным участком в 45 тыс. кв. метров и 4 жилыми домами, имеет в пользовании 2 квартиры и земельный участок площадью 120 тыс. кв. метров. Из транспортных средств по-прежнему в собственности мотоцикл Harley-Davidson XL883N.

Жителей островного региона взволновал вопрос о семейном положении губернатора. Если в прошлом году в на официальном сайте ничего о наличии жены у главы региона не говорилось, то с некоторых пор там размещена информация о том, что Олег Кожемяко женат. Однако о доходах супруги в его отчете ничего не говорится. Что вызывает вполне обоснованные вопросы у островной общественности.

«Так есть жена или нет жены? Может, на нее-то все основные доходы и записаны?»

«Если женат, то, получается он обманывает народ? А это — утрата доверия населения!»

«Пишет, что женат, везде с женой показывается, в церковь вон по праздникам ходит. Так женат или нет?» — задают вопросы сахалинцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, чиновники и депутаты России отчитываются о доходах за 2017 год. Отчеты пестрят миллионами, иногда миллиардами, элитной недвижимостью и дорогими транспортными средствами. На Дальнем Востоке пока не нашлось ни одного чиновника, доходы которого были бы сопоставимы с доходом среднестатистического дальневосточника. Стоит ли удивляться тому, что чиновники ДФО совершенно искренне полагают, что макрорегион успешно развивается.