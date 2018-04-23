Киев, 23 апреля, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Главное требование Запада к Украине — смена власти. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Он рассказал, что ранее сторонники партии Арсения Яценюка «Народный фронт» посетили США, были там «великолепно приняты» и встретились с официальными лицами. Представителей фракции «Блока Петра Порошенко» на мероприятии не было.

Таким образом Запад посылает Киеву однозначные сигналы: Украине нужна смена власти. Президент Петр Порошенко оказался в тупике, вероятно, он не сможет переизбраться на второй срок, отметил Рабинович.

Чтобы удержаться, Порошенко должен пойти на выборы, но он не может этого сделать. Запад не дает, сказал парламентарий.

«На самом деле он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, и свои союзники у него станут самыми главными врагами», — заключил Рабинович.

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