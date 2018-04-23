Москва, 23 апреля, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге заявление МИД Канады о поддержке странами «Большой семерки» антироссийских санкций. Сенатор вспомнил о судьбе Ирака и Ливии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Главы МИД G7 «подтвердили приверженность принципам международного права». Надо же», — написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что о принципах международного права не вспоминали те, кто захватил Ирак и подверг бомбардировкам Ливию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Торонто состоялся саммит глав МИД стран «Большой семёрки». На встречу был впервые приглашен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В сообщении МИД Канады в Twitter было сказано, что глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд и её коллеги по G7 подтвердили «общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права». Министры выступили за продление антироссийских санкций, обусловленных «неприемлемыми действиями» России по отношению к Украине.

Климкин поблагодарил Фриланд и других министров G7 за «дружескую беседу». Он отметил, что Украину в «Большой семерке» воспринимают как «неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства».

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