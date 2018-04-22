Ереван, 23 апреля, 2018, 01:04 — ИА Регнум. В связи с внутриполитическим кризисом в Армении пресс-секретарь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич выступила с заявлением, в котором призвала все стороны проявлять сдержанность и действовать ответственно.

Photolure Митинг в Ереване с требованием отставки Сержа Саргсяна

«Право осуществлять свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех.

Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан при осуществлении своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены.

Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны проявляли сдержанность и действовали ответственно. Необходимо обеспечить инклюзивный диалог, к которому призвал президент Армен Саркисян, направленный на немедленное и мирное урегулирование сложившейся ситуации. Поэтому вызывает разочарование и тревогу тот факт, что сегодняшняя короткая встреча премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна не предотвратила дальнейшую эскалацию», — говорится в заявлении.

В Армении десятый день продолжаются митинги и акции гражданского неповиновения в связи с тем, что эск-президент страны Серж Саргсян после двух президентских сроков, позаботился об изменении Конституции, по которой Армения стала парламентской республикой и стал премьер-министром, сохранив в своих руках всю полноту власти.

Утром 22 апреля Серж Саргсян провел переговоры с лидером протестного движения, депутатом парламента Николом Пашиняном. Встреча, во время которой Серж Саргсян заявил, что Пашинян занимается «шантажом государства и законных властей», продлилась три минуты, после которых премьер отказался продолжать встречу. Кроме того Серж Саргсян напомнил о 1 марта 2008 года, тем самым, по мнению наблюдателей, пригрозил физической расправой протестующих. Напомним, что 1 марта 2008 власти Армении применили против мирных демонстрантов огнестрельное оружие, в результате чего погибло десять человек.

После провала переговоров между Саргсяном и Пашиняном армянская полиция применила спецсредства и начала массовые задержания протестующих в Ереване. За день были задержаны более 270 человек, в том числе сам Пашинян, а также однопартийцы Пашиняна депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян, В результате столкновений с полицией пострадали семь человек.

Вечером в столице Армении прошел самый большой митинг в истории независимой Армении. В нем приняли участие около 150 тысяч человек.