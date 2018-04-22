Санкт-Петербург, 23 апреля, 2018, 01:04 — ИА Регнум. До начала чемпионата мира по футболу осталось 52 дня, но влияние предстоящего первенства на жизнь российских городов, где пройдут матчи, становится всё более ощутимым. Петербург не исключение. На прошедшей неделе сообщения о тех или иных запретах, ограничениях и неожиданных проблемах, связанных с «мундиалем», поступали почти ежедневно.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург в ожидании ЧМ-2018

Опыт 2017 года пошел впрок

В отличие от прошлого года, когда в Петербурге и ряде других городов России проводился Кубок конфедераций, в этот раз по-настоящему громких скандалов пока удается избежать. Напомним, весной 2017 года стало известно о планах Минтранса и «силовиков» по полной приостановке судоходства в акваториях городов проведения КК-2017 и ЧМ-2018 перед началом, во время и даже после проведения футбольных состязаний.

Для Петербурга это означало бы фактический срыв туристического сезона, который во многом зиждется на стремлении всех без исключения гостей города прогуляться по рекам и каналам Северной Венеции, как романтично называют Петербург. Вслед за этим запретом последовало бы неизбежное разорение множества туристических фирм, перевозчиков, огромные убытки гостиничного, ресторанного бизнеса — и значительный материальный ущерб городскому бюджету, в том числе от приостановки работы Морского порта.

Против тотального запрета выступили не только представители делового и туристического сообщества, но и лично губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и его подчиненные. В итоге разумные соображения возобладали, и Минтранс пересмотрел проект своего приказа.

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В дни прошлогоднего Кубка конфедераций запрет судоходства, в целях безопасности, коснулся только водной акватории Невы и Финского залива, непосредственно примыкающей к стадиону на Крестовском острове. На водных экскурсиях по городу и работе порта эти ограничения практически не сказались.

Опасные подушки

Аналогичные правила должны действовать и в 2018 году. Но, как стало известно на этой неделе, без «закручивания гаек» всё-таки не обойдется.

Газета «Коммерсантъ» 17 апреля сообщила, что для пущей безопасности власти намерены остановить перевалку всех мало-мальски опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018. По данным издания, с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов», причем речь идет не только о радиоактивных, горючих, химически активных или взрывчатых веществах, но и таких грузах, как, например, автомобильные аккумуляторы и другие автокомпоненты.

В тот же день Минтранс уточнил, для каких грузов вводится запрет перевалки, напрямую связав его с закрытием опасных производств в городах проведения чемпионата, которое оговорено соответствующим указом президента еще в прошлом году.

«Под опасными химическими веществами подразумеваются вещества, которые могут вызвать острые и хронические заболевания или гибель человека, а под опасными биологическими — те, которые неблагоприятно воздействуют на людей, животных и окружающую природную среду», — проинформировала правительственная «Российская газета».

Как отмечают в Минтрансе, запрет вводится не на всё время ЧМ, а лишь на небольшие промежутки времени до и после проведения матчей в районах стадионов и фан-зон. Кроме того, ограничение не коснется перевалки нефти и нефтепродуктов.

Петербургские промышленники решили заранее подготовиться к надвигающимся проблемам с поставками различных грузов, которые возникнут в дни проведения «мундиаля». Как рассказали ИА REGNUM на предприятиях городского автокластера, там заранее провели переговоры с поставщиками, чтобы получить всё необходимое в срок до 25 мая.

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В то же время в автопроме все еще ждут от властей официального списка запрещенных к ввозу компонентов на время ЧМ. В их числе, например, могут оказаться подушки безопасности, без которых немыслим современный автомобиль. Повод для причисления этих средств активной безопасности к «опасным грузам» очевиден — для срабатывания подушек используется пиропатрон. А это, по формальным признакам, взрывчатое вещество.

Запреты и переносы — на суше и на воде

Однако, помимо общих «водных» запретов, в Петербурге будут введены и дополнительные ограничения. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», городские власти решили ограничить (читай, запретить) судоходство по каналу Грибоедова, на участке от Невского проспекта до реки Мойки. Объясняется этот шаг близостью к данному участку водных путей фан-зоны, которая будет развернута на Конюшенной площади. Как ожидается, ограничения будут введены с 12 июня по 17 июля.

Между тем этот участок акватории входит почти во все маршруты водных экскурсий по центру Петербурга. С проходящих по нему судов и катеров можно полюбоваться, например, Спасом на Крови или Корпусом Бенуа Русского музея с необычного ракурса. Теперь же туристам придется ограничиться сухопутным осмотром этих мест. Кстати, вблизи фан-зоны на Конюшенной, как и вокруг стадиона, будет введен запрет на продажу напитков в стеклянных бутылках. На всякий случай.

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Изменения, связанные с чемпионатом, как уже сообщалось, затронули и праздник выпускников «Алые паруса». Генеральную репетицию этого масштабного зрелища, которая всегда проходила ровно за сутки до праздника, а значит, в этот раз должна была состояться вечером 22 июня, пришлось перенести на более ранний срок из-за футбола. Вечером 22 июня в Петербурге пройдет матч Бразилия — Коста-Рика, и в центре города ожидается множество российских и иностранных болельщиков. Их решили «развести» с репетицией, которая пройдет в ночь с 21 на 22 июня. Это разумный шаг, ведь желающих посмотреть репетицию может оказаться еще больше, чем болельщиков латиноамериканского футбола.

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В петербургских СМИ на прошедшей неделе также прошла информация о том, что на время «мундиаля» владельцев исторических зданий в центре города негласно, но настоятельно попросили прекратить все реставрационные работы и снять строительные леса. Это грозит простоем не отремонтированных вовремя зданий и помещений и убытками девелоперов.

Правда, в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга сразу опровергли эти сообщения, заявив, что факты невыдачи разрешений на проведение или продолжение реставрационных работ в отдельных случаях связаны не с чемпионатом, а с «техническими моментами». Снимут ли леса на самом деле, можно будет увидеть уже очень скоро. А вот с отреставрированного перед ЧМ-2018 Витебского вокзала их уже снимают.

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Несмотря на нарастающие ограничения, петербуржцы в целом благожелательно относятся к предстоящему месяцу большого футбола. По данным опроса горожан, проведенного социологами СПбГУ, 65% респондентов считают, что проведение ряда матчей ЧМ-2018 послужит стимулом развития Петербурга. 21% считают, что это событие никак не отразится на городе, а 6% видят в «мундиале» только негатив для Петербурга. Несмотря на высокую лояльность к ЧМ-2018, посетить матчи ЧМ-2018 собирается лишь 6% опрошенных, причем только каждый пятый из них уже обзавелся билетом хотя бы на одну игру.

Метро 2+. Минусы на потом

Петербургский метрополитен ровно через неделю должен пополниться двумя новыми станциями, строительство которых стало частью подготовки города к чемпионату мира по футболу. Станции «Новокрестовская» и «Беговая» продолжат третью (Невско-Василеостровскую, «зелёную») линию городской подземки.

Как ожидается, первые поезда с пассажирами пойдут от действующей станции «Приморская» в направлении «Новокрестовской» и «Беговой» в воскресенье, 29 апреля. В этот день состоится тестирование новой линии в режиме реальной нагрузки, поскольку на стадионе «Санкт-Петербург», рядом с которой на намыве построили «Новокрестовскую», «Зенит» примет ЦСКА.

Однако за день до этого для подключения и тестирования совместимости нового участка с действующей веткой на сутки закроют станцию «Приморская». Впрочем, это неудобство для жителей западной части Васильевского острова не сравнится с тем, которое ждет жителей «Гражданки». После окончания чемпионата мира, в конце июля, эту оживленную станцию закроют на 11-месячный капремонт. Это могло произойти еще в начале года, но ремонт решили отложить именно из-за футбола.

Что же касается станции «Новокрестовская», вокруг которой последние два года продолжались «танцы с бубнами» петербургских чиновников, политиков и журналистов, то целесообразность ее постройкии так и осталась недоказанной. Ведь в дни, когда на стадионе «Санкт-Петербург» не будет матчей или других массовых событий, ездить на окраину Крестовского острова практически некому. ИА REGNUM в ближайшие дни еще вернется к этой теме.

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…Знаменитое своей побежденной вибрацией выкатное поле петербургского стадиона также усиленно готовится к чемпионату. Вечером 21 апреля оно пережило четырехчасовую процедуру выкатывания из чаши на свежий воздух, а уже в понедельник утром вернется на свое штатное место. Траве от такого суточного проветривания ни тепло ни холодно — однако это мероприятие потребовалось для проверки всех инженерных систем, обеспечивающих функционирование поля вне стадиона.

В середине мая поле вновь выкатят наружу — уже на месяц, чтобы дать возможность газону вырасти и окрепнуть под естественным светом в преддверии главного испытания — игр чемпионата мира. Всего их в Петербурге состоится семь, в том числе один полуфинал и матч за третье место.