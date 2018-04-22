Москва, 22 апреля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Российская Федерация не будет давать США односторонних гарантий невмешательства в выборы. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских, комментируя заявления посла США Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.

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«Если он (Хантсман) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной, — сказал Крутских. — Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия».

Он напомнил, что ранее СМИ США сообщили о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела других государств как минимум 85 раз.

«И в наши политические процессы они тоже вмешивались, — сказал Крутских. — Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает РФ».

По его словам, официальная Москва не намерена выполнять чьи-то «ультимативные требования» и «предоставлять односторонние гарантии».

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