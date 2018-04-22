Москва, 22 апреля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона «построить новую Сирию».

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Страны Запада уже построили «новую Ливию» ‑ и сами признали, что это катастрофа, — написал сенатор. — Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути».

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News сообщил, что США и союзникам не стоит выводить войска из Сирии даже после победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, США, Франция и союзники будут играть важную роль в «создании новой Сирии».

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