Киев, 22 апреля, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Facebook сообщил о предоставлении Константинопольскому патриархату прошения о предоставлении томоса об автокефалии еще не созданной украинской поместной православной Церкви.

Альона Духіна УПЦ КП

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ», — написал Порошенко.

Порошенко отметил, что синод Константинопольского патриархата принял к рассмотрению обращение.

Как сообщается на сайте Фанара, 19 — 20 апреля состоялось заседание синода Константинопольского патриархата.

«В соответствии с божественными и священными канонами, а также вековым церковным порядком и святой традицией, Константинопольский патриархат заботится о сохранении всеправославного единства и заботится о Православных церквах во всем мире, особенно об украинском православном народе, получившем спасительную христианскую веру и святое крещение из Константинополя, — говорится в заявлении. — Таким образом, как истинная мать-Церковь, Константинополь рассматривал вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как это делалось на предыдущих синодальных заседаниях. И, получив от церковных и гражданских властей Украины, представляющих миллионы украинских православных христиан, прошение об автокефалии, решил тесно взаимодействовать и координироваться со своими братскими Православными церквами по этому вопросу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля депутаты Верховной рады повторно проголосовали за постановление об обращении президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине. За это решение проголосовали 268 депутатов.

Ранее, в 2016 году, украинские депутаты также голосовали за подобное обращение к Варфоломею.

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