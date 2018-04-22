«Кельн» вырвал ничью в противостоянии с «Шальке-04»
Берлин, 22 апреля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «Рейн Энерги» в рамках 31-го тура Бундеслиги 2017/18 был разыгран матч между командами «Кельн» и «Шальке-04». Матч завершился результативной ничьей 2:2.
В дебюте матча швейцарский скоростной форвард Брель Эмболо открыл счет, замкнув прострел Евгения Коноплянки с левого фланга — 0:1. Через 19 минут Коноплянка удвоил преимущество в счете, уверенно реализовав выход 1 на 1 с голкипером оппонента — 0:2. В следующей атаке немецкий вингер Леонардо Битенкур сократил разрыв до минимума после разрезающей передачи Йонаса Хектора — 1:2. В конце матча Марцель Риссе вырвал ничью для «козлов» — 2:2. В роли асситента выступил Венсан Козьелло.
Статистика матча («Кельн"/"Шальке-04»)
Удары 5/15
Удары в створ 3/7
Владение 52%/48%
Фолы 8/21
Набрав 56 очков «Шальке-04» укрепился на 2-й строчке. «Кельн» с 22-мя очком практически лишил себя шансов избежать «зоны вылета».
Составы на матч:
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Соренсен, Мере, Хегер, Риссе, Хектор, Озкан, Хандуэркер, Теродде, Битенкур.
«Шальке-04»: Фарманн, Стамбули, Керер, Налдо, Мак-Кенни, Горецка, Калиджури, Очипка, Ди Санто, Коноплянка, Эмболо.
Главный арбитр матча: Марко Фриц.
Голы: Эмболо 5 — 0:1, Коноплянка 24 — 0:2, Битенкур 26 — 1:2, Риссе 83 — 2:2.