В Тверской области попал в ДТП экскурсионный автобус
Тверь, 22 апреля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием экскурсионного автобуса на участке дороги Калининского шоссе в Тверской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
ДТП произошло в воскресенье, 22 апреля, в городе Торжке. По предварительным данным, в результате аварии погибли 2 человека, еще 12 человек получили различные травмы.
«Сразу после получения информации о произошедшем (…) на место незамедлительно выехала усиленная областная следственная группа (…), — говорится в сообщении. — По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение».
Другие подробности пока неизвестны.
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