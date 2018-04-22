Тюмень, 22 апреля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Тюменцы предупреждают владельцев собак через социальные сети: в городе орудуют догхантеры. Сосиски и колбаса с ядом раскидываются отнюдь не в местах скопления бездомных животных, а по скверам и на площадках для выгула собак, сообщают местные жители.

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Сигнал появился в группе «Помощь бездомным животным «Живи» в соцсетях. Зоозащитники сообщают, что 19 апреля 2018 года во время прогулки аргентинский дог во дворах в районе улиц Холодильной и Харьковской подобрал отравленную сосиску во время прогулки. Собака скончалась.

«После этой трагедии хозяева обратились в полицию. С целью установления злоумышленников просмотрели наружные видеокамеры и установили, что отраву (колбасу, сосиски и даже обычный хлеб) раскидывали подростки. Этих несовершеннолетних мерзавцев удалось установить и задержать. Они рассказали, что за оплату их попросили раскидать отраву во дворах и местах выгула. При этом они сказали, что им было передано около 6 килограммов крысиного яда. Такое количество яда не может быть подано в обычном магазине, это, скорее всего, оптовая закупка и сам по себе данный факт свидетельствует о специальной подготовленности злоумышленников», — пишут волонтёры.

Яд, по словам зоозащитников, раскидывался по скверам и на площадках для выгула собак. Тюменцы предупреждают хозяев, выгуливающих своих питомцев, что необходимо внимательно следить за тем, что нюхает и пробует на вкус их домашний любимец.

В соцсетях разгорелась жаркая дискуссия по поводу целей догхантеров и способов защиты друзей человека от беды. Мнения тюменцев разделились. Говорят и о загаженности дворов, вплоть до детских площадок, и об отсутствии гуманности в обществе, когда забывают, что для большинства хозяев собака — член семьи.

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Не забыли напомнить, что собака не всегда является милым другом, а именно про ямальские события, когда в Салехарде стаи бродячих собак напали на двух детей в начале апреля, серьёзно травмировав школьников. В соседнем с Тюменской областью регионе «собачий вопрос» решается на правительственном уровне — настолько там запущенная ситуация.

И опять же страстная любовь к животным у некоторых людей приобретает признаки психического помешательства. Напомним, 18 апреля в одной из тюменских многоэтажек была вскрыта квартира, где томились без корма и ухода около 100 собак. Подобные случаи по стране не редкость.